اخلاقیات کو بھی بہتر بنائیں تاکہ ثابت کر سکیں کہ ہم عظیم نبی ؐ کی امت ہیں ،مفتی محمد عیسیٰ خان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء جمعیت علماء اسلام مفتی محمد عیسیٰ خان نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک ؐکے بتائے ہوئے طریقوں کو اپناتے ہوئے جہاں نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں۔۔۔
وہاں پر اپنے اخلاقیات کو بھی بہتر بنائیں تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم اس عظیم نبی کی امت ہیں جنہوں نے اپنے اخلاق سے دنیا کے دل جیتے اور دین اسلام کو دنیا میں پھیلایا ہم میں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے آئے روز ایسے ایسے واقعات دیکھنے میں آرہے ہیں جس کا ہمارے دین سے دور کا بھی تعلق نہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبر کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔
تو ہمارا خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے ۔