پی ٹی آئی کا کوٹ مومن کے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ،نوٹیفکیشن جاری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستان تحریک انصاف نے تحصیل کوٹ مومن حلقہ PP73 میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اس سلسلہ میں ضلعی صدر پی ٹی آئی و ایم این اے اسامہ غیاث میلہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ۔۔۔
بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حکم پر پی ٹی آئی رہنماؤں نے ناحق سزا پر الیکشن بائیکاٹ کا اعلان کیا،یاد رہے کہ نو مئی ہنگامہ آرائی کیس میں تحریک انصاف کے انصر اقبال ہرل کو عدالت 10 سال کی سزا دے چکی ہے ،جس پر الیکشن کمیشن نے انہیں نا اہل قرار دے کرحلقے میں پانچ اکتوبر کو ضمنی الیکشن کرانے کا شیڈول جاری کر رکھا ہے ۔