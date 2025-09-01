پانچ ماہ قبل بارشوں کا الرٹ جاری کیا گیا ،حکمرانوں نے پرواہ نہیں کی ،چو دھری عدیل ارائیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیا سی و سماجی رہنماء چو دھری عدیل ارائیں نے کہا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریاں ملک میں جاری ہیں جبکہ ذمہ داران سیلفیاں بنانے اور دورے کر کے سب اچھا کی رپورٹ دینے میں مصروف ہیں۔۔۔
محکمہ موسمیات نے پانچ ماہ قبل ایک الرٹ جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آنے والے مون سون میں شدید بارشیں آئیں گی جس سے تباہی کے خدشات ہیں مگر حکمرانوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں جس کا خمیازہ اب عوام بھگت رہے ہیں بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا پانی جو تباہی پھیلا رہا ہے ۔اگر ملک میں ڈیم ہوتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اب بھی اگر حکمرانوں نے اس طرف توجہ نہ دی تو اس کا خمیازہ مستقبل قریب میں ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔