روزنامہ دنیا کی نشاندہی پر کوٹمومن میں 3 ویٹرنری کیمپس، 7 ڈسپنسریاں قائم، 17 ویٹرنری ڈاکٹرز تعینات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کوٹمومن میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو و بحالی آپریشن چھٹے روز بھی جاری رہا،روزنامہ دنیا کی نشاندہی پر محکمہ لائیو اسٹاک متاثرہ علاقوں میں متحرک ہو گیا۔۔۔
گزشت روز سیلاب متاثرہ علاقوں میں 3 ویٹرنری کیمپس، 7 موبائل ڈسپنسریاں اور 17 ویٹرنری ڈاکٹرز تعینات کر دیئے گئے ، جبکہ ڈائریکٹر لائیو اسٹاک، 6 ڈپٹی ڈائریکٹرز اور ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر بھی فیلڈ میں سرگرم ہو گئے ، بیمار جانوروں کا علاج اور مفت ویکسینیشن کا آغاز کر دیاگیا، ڈائریکٹر لائیو سٹاک عارف سلطان کے مطابق گل گھوٹو، منہ گھوٹو اور رانی کیپ سے بچاؤ کی ویکسینیشن متاثرہ علاقوں میں مفت فراہم کر دی گئی ہے ۔