طلبہ پرائیویٹ کالجز میں مہنگے داموں تعلیم حاصل کرنے پرمجبور
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مقامی سیاسی سماجی اور تاجر راہنماؤں کی بے حسی کی وجہ سے لاکھوں کی آبادی والے شہر میں بچوں کی تعلیم کے لئے واحد گورنمنٹ انبالہ مسلم کالج ہے۔۔۔
جس وجہ سے طلبہ پرائیویٹ کالجز میں مہنگے داموں تعلیم حاصل کرنے پرمجبور ہیں جبکہ طالبات کے شہر میں چار کالجز ہیں جبکہ پانچواں کالج 49ٹیل کے قریب بنایا جارہاہے کچھ عرصہ قبل منظوری اور فنڈ جاری ہونے کے باوجود نیو سیٹلائٹ ٹاؤن میں لڑکوں کے لئے بنایا جانے والے کالج کا منصوبہ ختم کر دیا گیا جبکہ 23سال قبل گورنمنٹ کالج کو ختم کر کے یونیورسٹی بنا دی گئی تھی اسی طرح لڑکوں کے لئے فیصل آباد روڈ پر ایک کامرس کالج بھی ہے شہریوں نے حکومت سے سرگودھا شہر میں طلبہ کے لئے کم از کم دو گورنمنٹ کالجز بنانیکا مطالبہ کیا ہے تاکہ بچوں کو سستی تعلیم مل سکے ۔