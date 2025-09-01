سیلاب تعمیر ومرمت کیلئے فنڈز جاری نہ ہونے سے آیا ہے ،اسامہ غیا ث میلہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم این اے اسامہ غیاث میلہ نے کہا ہے کہ کوٹ مومن میں سیلاب آنے کی بڑی وجہ حکومت کی طرف سے اس حلقہ میں تعمیر و مرمت کے فنڈز جاری نہ کرنا ہے۔۔۔
جس کے باعث سیلاب سے لوگوں کا کافی جانی و مالی نقصان ہوا اس کے ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف ہر وقت عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی مدد کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی جہاں تک حلقہ میں انتخابات کا تعلق ہے تو عمران نے ہمیں الیکشن سے بائیکاٹ کا کہا ہے۔ میں فی الحال حصہ نہ لینے کے لیے کہا ہے اس لیے پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں حصہ نہیں لے رہی،مختلف سٹینڈنگ کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئی ہے ۔