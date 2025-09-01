صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک پانی سے نہیں بلکہ بے ایمانی سے ڈوبا ہے ، ملک اشرف برہان

  • سرگودھا
ملک پانی سے نہیں بلکہ بے ایمانی سے ڈوبا ہے ، ملک اشرف برہان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق امیدوار حلقہ پی پی 76ملک اشرف برہان نے کہا ہے کہ ملک پانی سے نہیں بلکہ بے ایمانی سے ڈوبا ہے اگر پاکستان میں تمام سیاستدان اور ادارے مخلص ہو کر دیانتداری فکے ساتھ کام کرتے تو آج سیلاب سے جو تباہی ہو رہی ہے۔۔۔

 وہ کبھی نہ ہوتی اب بھی دیکھا گیا ہے کہ اشرافیہ قالینوں پر گزرتے ہوئے غریب عوام کے پاس آرہی ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض افسران انجوائے کے لیے سائیکل پر جا رہے ہیں اور اس کے پروٹوکول کے لیے پیچھے لا تعداد گاڑیاں آرہی ہیں جب ہمارے ملک کے افسران اور سیاست دان اس طرح کی عیاشیوں میں ڈوبیں گے تو پاکستان تو غرق ہوگا جس کی تیاریاں اشرافیہ نے کر لی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پولیس کی کارروائیاں ، 2 لاکھ 38 ہزار متاثرین منتقل

میپکو انتظامیہ کو 61 ہزار 463 میٹرز فراہم ، خراب میٹرز تبدیل کرنے کا حکم

سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کی جائیں، کمشنر ڈیرہ

زکریا یونیورسٹی :پروفیسر کے خلاف انٹی کرپشن انکوائری شروع

اراکین صوبائی اسمبلی ،انتظامی افسروں کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

میونسپل عملہ چھٹی کے روز بھی بارشی پانی نکالنے میں مصروف رہا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر