ملک پانی سے نہیں بلکہ بے ایمانی سے ڈوبا ہے ، ملک اشرف برہان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق امیدوار حلقہ پی پی 76ملک اشرف برہان نے کہا ہے کہ ملک پانی سے نہیں بلکہ بے ایمانی سے ڈوبا ہے اگر پاکستان میں تمام سیاستدان اور ادارے مخلص ہو کر دیانتداری فکے ساتھ کام کرتے تو آج سیلاب سے جو تباہی ہو رہی ہے۔۔۔
وہ کبھی نہ ہوتی اب بھی دیکھا گیا ہے کہ اشرافیہ قالینوں پر گزرتے ہوئے غریب عوام کے پاس آرہی ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض افسران انجوائے کے لیے سائیکل پر جا رہے ہیں اور اس کے پروٹوکول کے لیے پیچھے لا تعداد گاڑیاں آرہی ہیں جب ہمارے ملک کے افسران اور سیاست دان اس طرح کی عیاشیوں میں ڈوبیں گے تو پاکستان تو غرق ہوگا جس کی تیاریاں اشرافیہ نے کر لی ہے ۔