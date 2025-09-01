واجبات وصولی کیلئے پی ایچ اے نے پیرا سے تعاون مانگ لیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مالی بحران کا شکار پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی سرگودھا نے نادہندگان سے اپنے لاکھوں کے ڈوبے ہوئے واجبات کی وصولی کے لیے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی سرگودھا سے تعاون کی مدد مانگ لی ہے۔۔۔
ذرائع کے مطابق اتھارٹی کا کہنا ہے کہ پی ایچ اے سرگودہا نے اپنے آؤٹ ڈور ایڈورٹائزمنٹ فیس کی وصولی میں مشکلات ہونے اور سینکڑوں نادہندگان جن کے ذمہ لاکھوں کے واجبات ہیں سے وصولی کے سلسلہ میں انکی دوکانیں ،املاک سیل کرنے اور ریکوری کے لیے پیرا فورس سرگودہا سے مدد مانگ لی ہے ۔