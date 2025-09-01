صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل سوار ، ڈرائیورز سیف سٹی ایپ اپلوڈ کریں،حکومت

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت حکومت کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ موٹر سائیکل اور گاڑیاں چلانے والے اپنے موبائل فون میں سیف سٹی ایپ کو اپلوڈ کریں۔۔۔

 تاکہ وہ اپنے چالان وغیرہ کے حوالے سے جان سکے ،تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ سیف سٹی ایپ میں جب بھی کوئی صارف اپنے چالان کے حوالہ سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس پر تکنیکی وجوہات کی بنا پر معذرت خواہ ہیں کا میسج آجاتا ہے جس سے صارفین سخت پریشان ہیں ،عوام پر دوسرا ظلم یہ کیا گیاہے کہ متعلقہ نمبر پر چالان ہونے کی صورت میں کسی قسم کی اطلاع نہیں دی جاتی جب شہری کسی مسئلے پر سرکاری دفتر جاتاہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد چالان اور بھاری رقم واجب الادا ہے یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے جو ں ہی کوئی ٹریفک کی خلاف ورزی پر چالان ہوتا ہے تو اس کا فوری میسج متعلقہ دیے گئے نمبر پر آنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ چالان ہوا ہے تو لوگ احتیاط کریں اور فوری طور پر وہ چالان ادا کریں ،شہریوں نے وزیراعلی پنجاب اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

