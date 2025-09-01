صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب :ریلوے ٹریک توڑ دیا گیا،ہزارہ ایکسپریس کا روٹ تبدیل

  • سرگودھا
سیلاب :ریلوے ٹریک توڑ دیا گیا،ہزارہ ایکسپریس کا روٹ تبدیل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جھنگ شہر کو سیلاب سے بچانے کے لیے ریلوے لائن ٹریک کو توڑ نے کے بعد کراچی سے آکر براستہ سرگودھا جھنگ کراچی جانے والی ہزارہ ایکسپریس کا روٹ تبدیل کر دیا گیا ہے۔۔۔

 اب یہ ٹرین سرگودھاکی بجائے عارضی طور پر وزیر آباد فیصل آباد کراچی چلائی جا رہی ہے جونہی حالات بہتر ہوں گے تو اس ٹرین کا روٹ سرگودھا چنیوٹ فیصل آباد خانیوال کراچی بحال کر دیا جائے گا جبکہ محکمہ ریلوے کا کہنا ہے کہ دریائے چنا ب میں اونچے درجے کے سیلاب کے باعث جھنگ کے قریب ریلوے لائن پر کٹ لگایا گیا ہے سیلاب کا پانی اترتے ہی اس ریلوے ٹریک کو بحال کر دیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس نہیں بل آرہے ہیں:شہری ایل پی جی خریدنےپر مجبور

بھارت کی آبی دہشت گردی کو سفارتی سطح پر ثابت کریں گے،گورنر

جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ دھرنے میں تبدیل

گاڑیاں غیر فعال ہونے پر ایم ڈی سالڈ ویسٹ کا نوٹس

اللہ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا،طارق مصطفی

پریس کلب میں ہمدرد یونیورسٹی کے تحت طبی کیمپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر