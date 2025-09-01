سیلاب :ریلوے ٹریک توڑ دیا گیا،ہزارہ ایکسپریس کا روٹ تبدیل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جھنگ شہر کو سیلاب سے بچانے کے لیے ریلوے لائن ٹریک کو توڑ نے کے بعد کراچی سے آکر براستہ سرگودھا جھنگ کراچی جانے والی ہزارہ ایکسپریس کا روٹ تبدیل کر دیا گیا ہے۔۔۔
اب یہ ٹرین سرگودھاکی بجائے عارضی طور پر وزیر آباد فیصل آباد کراچی چلائی جا رہی ہے جونہی حالات بہتر ہوں گے تو اس ٹرین کا روٹ سرگودھا چنیوٹ فیصل آباد خانیوال کراچی بحال کر دیا جائے گا جبکہ محکمہ ریلوے کا کہنا ہے کہ دریائے چنا ب میں اونچے درجے کے سیلاب کے باعث جھنگ کے قریب ریلوے لائن پر کٹ لگایا گیا ہے سیلاب کا پانی اترتے ہی اس ریلوے ٹریک کو بحال کر دیا جائے گا۔