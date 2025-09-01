صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بگڑتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے کیلئے ہمہ وقت تیار :جمیل احمد ساجد

  • سرگودھا
بگڑتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے کیلئے ہمہ وقت تیار :جمیل احمد ساجد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ریجنل آفیسر پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس جمیل احمد ساجد نے جملہ نفری کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 ہم پنجاب بھر میں سیلاب کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور جن چیک پوسٹوں کہ بیٹ ایریا میں سیلاب کا خطرہ ہے وہاں پہ لائف جیکٹس مہیا کر دی گئی ہیں پی ایچ پی سٹاف دیگر اداروں کے ساتھ مل کر سیلاب متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے ،سیلاب سے نمٹنے کے لیے اور عوام الناس کو محفوظ جگہ پر منتقل کرنے کے لیے ہر کوشش کی جارہی ہے ۔

 

 

