پنجاب میں ٹریفک چالان کو حکومت نے انڈسٹری کا درجہ دیدیا ، عامر سلطان چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق رکن قومی اسمبلی چو دھری عامر سلطان چیمہ نے کہا ہے کہ پنجاب میں ٹریفک چالان کو حکومت نے انڈسٹری کا درجہ دے دیا ہے۔۔۔
اور یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے غریب عوام سے اکٹھے کیے جا رہے ہیں جبکہ سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں جو عوام پر ظلم کے مترادف ہے اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ تاجروں کو حکومت نہ دینا یہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں اب ہمارے حکمران بھی ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں ۔ایک طرف ٹریفک پولیس ای چالان کے ذریعے عوام پر اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے ۔