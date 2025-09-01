صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین علاج معالجہ نہ ہونے پر حکام کیخلاف پھٹ پڑے

  • سرگودھا
سیلاب متاثرین علاج معالجہ نہ ہونے پر حکام کیخلاف پھٹ پڑے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کوٹ مومن میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف و بحالی آپریشن کے چھٹے روز لوگ وبائی امراض کے پھیلاؤ کی روک تھا م اور علا ج معالجہ کے حوالے سے مناسب اقدامات نہ ہونے پر پھٹ پڑے۔۔۔

انہوں نے ہیلتھ اتھارٹی حکام کے خلاف شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہیلتھ اتھارٹی افسر صرف فوٹو سیشن پر زور دیتے ہیں ، ایک مریض کی اس وقت تک جان نہیں چھوٹتی جب تک وہ ایک اچھے انداز سے ڈاکٹرز اور افسران کے ساتھ تصویر نہ بنوا لے ، ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے ایک ہزار ڈاکٹرز و پیرا میڈیکل سٹاف سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ڈیوٹی پر تعینات کرنے کا دعویٰ صرف کاغذی کاروائی ہے ،تیسرے فریق کے ذریعے ہیلتھ حکام کے اعدواد شمار کی تصدیق کروائی جائے تو جھوٹ اور بے ضابطگیاں سامنے آ جائیں گی ،یہی نہیں لوگوں سے زبردستی اپنے حق میں ویڈیو بیان تک بنوا کر صوبائی حکام کو ارسال کئے جا رہے ہیں ہیلتھ اتھارٹی افسران متاثرین کو انسان نہیں بھیڑ بکریاں سمجھ کر برتاؤ کر رہے ہیں ، متاثرین نے وزیر اعلی مریم نواز شریف سے ہیلتھ اتھارٹی افسران کے خلاف کاروائی اور علاقہ میں علاج معالجہ کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

