قدیمی قبرستان میں بارش سے قبریں منہدم، عوام کا احتجاج

کلورکوٹ(نامہ نگار )کلورکوٹ کا قدیمی قبرستان بارش کے پانی سے متاثر کئی قبریں منہدم، عوام سراپا احتجاج، کلورکوٹ کا 100 سال سے بھی زیادہ پرانا تاریخی اور قدیمی قبرستان حالیہ موسلا دھار بارشوں کے باعث شدید متاثر ہوا ہے۔

بارش کا پانی قبرستان کے اندر داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے متعدد قبروں میں پانی بھر گیا، اور کئی قبریں مکمل طور پر منہدم ہو گئیں۔ اس افسوسناک صورتِ حال نے اہل علاقہ کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے مقامی رہائشیوں کے مطابق، قبرستان کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث بارش کا پانی رک کر قبروں کے اندر چلا گیا، جس سے نہ صرف قبروں کو نقصان پہنچا بلکہ قبروں کی بے حرمتی کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے ۔ لوگوں نے شکایت کی ہے کہ قبرستان میں صفائی کا کوئی مستقل نظام موجود نہیں، اور قبرستان میں سے بارش کے پانی کی نکاسی کا بندوبست جا سکے اہل علاقہ نے محکمہ اوقاف اور ضلعی انتظامیہ سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان کے گرد مٹی گرائی جائے تاکہ آئندہ بارشوں میں پانی کا داخلہ روکا جا سکے قبرستان کی روزانہ بنیاد پر صفائی کا نظام متعارف کروایا جائے ۔

 

