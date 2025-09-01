شہید کانسٹیبل کی برسی ،پولیس دستے کی قبر پر سلامی
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)ڈی پی او خوشاب، ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی ہدایت پر خوشاب پولیس کے دستے نے شہید کانسٹیبل محمد الیاس شہید کی برسی کے موقع پر ان کی قبر پر سلامی دی۔
شہید کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔پولیس ٹیم نے شہید محمد الیاس کے گھر جا کر ان کے ورثا کو تحائف اور پھول پیش کیے ۔ ڈی پی او ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کہا کہ فرائض کی ادائیگی کے دوران جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدا پنجاب پولیس کا فخر ہیں اور پولیس ان کی لازوال قربانیوں کی مقروض ہے ۔ انشاء اللہ شہدا کی فیملیز کی فلاح و بہبود کا مکمل خیال رکھا جاتا رہے گا۔