حکومت نے گرانٹ کی پی ایچ اے کی استدعا مسترد کر دی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی سرگودھا کی جانب سے دفتر کی تعمیر ،پارکوں کی اپ گریڈیشن ،نئے پارکس کی تعمیر کے لیے خصوصی گرانٹ جاری کرنے کی استدعاحکومت پنجاب نے مسترد کر دی۔۔۔
ذرائع کے مطابق پی ایچ اے سرگودھا نے اپنا دفتر نہ ہونے پر نیا دفتر بنانے اور پارکوں کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ نئے پارکس کی تعمیر اور مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے حکومت پنجاب سے 50کروڑ کی خصوصی گرانٹ جاری کرنے کی استدعا کی تھی جیسے حکومت نے مسترد کرتے ہوئے ہدایت کی کہ آمدن کے ذرائع خود پیدا کریں اور ریکوری کے عمل کو فعال کریں حکومت کی جانب سے گرانٹ نہ دینے سے اتھارٹی کے مالی بحران میں اضافے کا امکان پیدا ہو گیا ہے ،ذرائع کا کہنا ہے کہ ادارہ کی پہلے کئی مرتبہ ڈاؤن سائزنگ ہو چکی ہے ، اور اگر مالی معاملات اور ریکوری کی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو مزید ملازمین کی چھٹی کروانے کے ساتھ ساتھ مختلف اخراجات کو بند کئے جانے کا قوی امکان پیدا ہو گیا ہے ۔