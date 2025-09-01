سیلا ب متاثر ین کو کسی صو رت تنہا نہیں چھو ڑا جا ئے گا،شازیہ بانو
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا ہے کہ و ز یر اعلی ٰپنجا ب نے مشکل کی ا س گھڑی میں سیلاب سے متاثر ہ خا ند ا نو ں کو تنہا نہیں چھوڑا۔۔۔
بلکہ متاثر ہ عوا م کو ریلیف علاج اور محفوظ مقا ما ت پر منتقل کر نے کا عمل تیزی سے جا ر ی کرا یا و ز یر اعلیٰ کی قیا د ت میں حکو مت سیلا ب متاثرین کی بحا لی کیلئے د ن را ت مصروف عمل ہے جس کی وجہ سے نقصان کم ہوا ،سیلا ب متاثر ین کو کسی صو رت بھی تنہا نہیں چھو ڑا جا ئے گا،مسلم لیگ ن کی حکو مت ہمیشہ ہی چیلنجز سے نمٹتی آ ئی ہے ۔