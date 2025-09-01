اسد مگسی اور امانت اللہ خان کا عیسیٰ خیل کا تفصیلی دورہ
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی اور کنوینئر ڈی سی سی و سابق صوبائی وزیر امانت اللہ خان شادی خیل نے اتوار کے روز تحصیل عیسیٰ خیل کا تفصیلی دورہ کیا۔
برساتی پہاڑی نالہ بڑوچ کی طغیانی سے متاثرہ علاقوں کا معائنہ کیا اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔تفصیلات کے مطابق، ڈپٹی کمشنر اور کنوینئر نے متعلقہ افسران سے نالے میں طغیانی، امدادی اقدامات اور حفاظتی بندوں سے متعلق بریفنگ لی۔ محکمہ ایریگیشن اور ہائی وے کے افسران کو ہدایت کی گئی کہ متاثرہ حفاظتی بند کی فوری مرمت کی جائے اور برساتی نالوں پر موجود تمام پشتوں کو مضبوط بنایا جائے ۔ڈپٹی کمشنر اور کنوینئر نے کمر مشانی کے علاقوں جنتی، مہر شاہ والی اور وانڈھا موہانے والا کا بھی دورہ کیا اور مقامی مکینوں سے ملاقات کی۔ متعلقہ افسران کو متاثرہ علاقوں میں تمام ضروری سہولیات کی فوری فراہمی کی ہدایات دی گئیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کو ہدایت کی گئی کہ فیلڈ ٹیموں کو 24 گھنٹے الرٹ رکھا جائے ۔فلڈ ریلیف کیمپس میں ادویات، مویشیوں کے لیے چارہ اور دیگر ضروریات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر غلام مرتضیٰ، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال، ایکسئین جناح بیراج احمد رفیق، ایکسئین ہائی وے شہباز کلاسرا اور دیگر محکموں کے افسران موجود تھے ۔