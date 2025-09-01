صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک صہیب بھرتھ کا کچہ گرنا ریلیف کیمپ کا دورہ ، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات

  • سرگودھا
ملک صہیب بھرتھ کا کچہ گرنا ریلیف کیمپ کا دورہ ، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر مواصلات و قانون ملک صہیب احمد بھرتھ نے کچہ گرنا ریلیف کیمپ کا دورہ کیا، صوبائی وزیر نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات، مسائل اور ضروریات دریافت کیں۔۔۔

انہوں نے متاثرین کو فراہم کی جانے والی خوراک، صاف پانی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا،صوبائی وزیر نے ریلیف کیمپ میں متاثرین کے ساتھ لنچ کیا اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے بچوں میں جوس اور چاکلیٹ بھی تقسیم کیں اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی صوبائی وزیر کو اب تک کے ریلیف آپریشن پر جامع بریفنگ دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس نہیں بل آرہے ہیں:شہری ایل پی جی خریدنےپر مجبور

بھارت کی آبی دہشت گردی کو سفارتی سطح پر ثابت کریں گے،گورنر

جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ دھرنے میں تبدیل

گاڑیاں غیر فعال ہونے پر ایم ڈی سالڈ ویسٹ کا نوٹس

اللہ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا،طارق مصطفی

پریس کلب میں ہمدرد یونیورسٹی کے تحت طبی کیمپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر