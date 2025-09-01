ملک صہیب بھرتھ کا کچہ گرنا ریلیف کیمپ کا دورہ ، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر مواصلات و قانون ملک صہیب احمد بھرتھ نے کچہ گرنا ریلیف کیمپ کا دورہ کیا، صوبائی وزیر نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات، مسائل اور ضروریات دریافت کیں۔۔۔
انہوں نے متاثرین کو فراہم کی جانے والی خوراک، صاف پانی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا،صوبائی وزیر نے ریلیف کیمپ میں متاثرین کے ساتھ لنچ کیا اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے بچوں میں جوس اور چاکلیٹ بھی تقسیم کیں اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی صوبائی وزیر کو اب تک کے ریلیف آپریشن پر جامع بریفنگ دی ۔