سیلاب کے ساتھ منافع خوروں کے وار: آٹا ، گھی ، چینی ، دالیں ، سبزیاں ، پھل مہنگے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیلاب کے باعث جہاں لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے وہاں منافع خور بھی میدان عمل میں آ چکے ہیں سیلاب کا بہانہ بنا کر سبزیاں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔۔۔
انتظامیہ کے افسران سیلاب زدگان کی بحالی میں مصروف ہیں جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منافع خوروں نے چور بازاری کی انتہا کر دی ہے سبزیوں کے ساتھ ساتھ فروٹ گوشت اور اسی طرح دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے ،گزشتہ روز پیاز100روپے ، ٹماٹر160روپے ، آلو160روپے ، بیگن 140روپے ،گوبھی240روپے ، بھنڈی 280روپے ،شملہ 320روپے ،کریلا150روپے ،مٹر400روپے ،اسی طرح سیب 350روپے ، انگور450روپے ،آم 300روپے ،آڑو250روپے ،میٹھا200روپے درجن،گرما 200روپے کلوفروخت ہوتا رہا،دوسری طرف چینی بحران مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے یہی نہیں بلکہ سیلاب کا بہانہ بنا کر آٹا،گھی، چینی اور دالیں بھی مہنگی کر دی گئی ہیں اس وقت آٹے کے گٹو کے 20کلو تھیلے کی قیمتوں میں مجموعی طور پر300 روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہے جبکہ آنے والے دنوں میں اس کی قیمتوں میں مزید اضافے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ حالیہ سیلاب سے قبل ہی آٹے کے نرخ بڑھ گئے تھے اب اس میں مزید اضافہ دیکھنے میں آئے گا کیونکہ سرکاری گوداموں سمیت لوگوں کی گندم سیلاب کی نذر ہو چکی ہے جس سے آٹے کے بحران کو مزید خطرات لاحق ہیں ،جبکہ صارفین نے حکومت اس مذکورہ صورتحال کا نوٹس لینے کی بھی استدعا کی ہے ۔