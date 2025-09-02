متاثرہ علاقوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا :آمنہ عالم
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر آمنہ عالم نے کہا ہے کہ ملک میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے تعاون سے مختلف ویلفیئر تنظیمیں متاثرین کی مدد کے لئے سرگرم عمل ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ مفادِ عامہ چنیوٹ شیخ ایسوسی ایشن اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے بڑے پیمانے پر ریلیف مہم کا آغاز کیا ہے جس کے تحت سیلاب متاثرین کو فوری اور عملی امداد فراہم کی جا رہی ہے ۔ان تنظیموں کی جانب سے تاندلیانوالہ، چنیوٹ، جھنگ، لاہور، سیالکوٹ، سوات سمیت دیگر سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ریلیف آپریشن کے دوران متاثرہ خاندانوں کو پکا ہوا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے جبکہ ضرورت مندوں میں خشک راشن اور فوڈ پیکجز بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں جہاں سینکڑوں مریضوں کو علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے ۔آمنہ عالم کے مطابق متاثرہ علاقوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے جبکہ لوگوں کو صحت و صفائی کی اہمیت کے حوالے سے بھی آگاہی دی جا رہی ہے تاکہ سیلاب کے بعد بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے یہ اقدامات ناگزیر ہیں اور اس مشکل گھڑی میں حکومت اور فلاحی تنظیمیں عوام کے ساتھ کھڑی ہیں۔