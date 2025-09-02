تاندلیانوالہ کے مختلف سرکاری سکول 5 ستمبر تک بند رہیں گے
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)سیلابی صورتحال کے پیش نظر تاندلیانوالہ کے مختلف سرکاری سکول عارضی طور پر بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی ہدایت پر 23 سکولز 5 ستمبر تک بند رہیں گے ۔ ان سکولوں میں سے 5 سکول فلڈ ریلیف کیمپس کے طور پر استعمال کئے جارہے ہیں تاکہ متاثرہ خاندانوں کو فوری سہولت فراہم کی جا سکے ۔ ریلیف کیمپس کے طور پر منتخب سکولوں میں گورنمنٹ پرائمری سکول 597 گ ب، 608 گ ب، 619 گ ب، گورنمنٹ ہائی سکول 53/2 ٹکرا اور گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول 612 گ ب شامل ہیں۔