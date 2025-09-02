صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر گھس کر خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو تشدد کا نشانہ بنا دیا

  • سرگودھا
گھر گھس کر خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو تشدد کا نشانہ بنا دیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر میں گھس کر خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ ایئرپورٹ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے چک نمبر 241 کی رہائشی رابعہ بی بی نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

 ملز موں نے مبینہ طور پر سابقہ گھریلو رنجش کی بناء پر ان کے گھر پر دھاوا بول دیا اور گھر پر موجود خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد اس کے بھائی کے بچوں کو اغواکرلیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

