7ویں پنجاب گرلز اینڈ بوائز جوجٹسو چیمپئن شپ کا افتتاح
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ اور ڈسٹرکٹ و ڈویژنل جوجٹسو ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 7ویں پنجاب گرلز اینڈ بوائز جوجٹسو چیمپئن شپ 2025ء کا انعقاد شہباز شریف انڈور سپورٹس کمپلیکس، کلیم شہید غلام محمد آباد میں ہوا۔
افتتاح بابائے سپورٹس حاجی محمد رفیع نے فیتہ کاٹ کر کیا۔چیمپئن شپ میں پنجاب بھر کے 8 ڈویژنز کی ٹیموں نے شرکت کی۔ بوائز مقابلے 5 ویٹ کیٹیگریز (فائٹنگ، نیوازہ، ڈومین اور شو مین) میں ہوئے جبکہ گرلز نے 2 ویٹ کیٹیگریز (فائٹنگ اور نیوازہ) میں حصہ لیا۔ سخت اور دلچسپ مقابلوں کے بعد لاہور کی ٹیم نے پہلی پوزیشن، فیصل آباد نے دوسری جبکہ گوجرانوالہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔تقریب کے مہمانانِ خصوصی میں چیئرمین پاکستان جوجٹسو فیڈریشن خلیل احمد خان، ایگزیکٹو ممبر فیڈریشن فیاض فیروز، رانا جاوید، اسد خان اسدولاز، سردار بابر ڈوگر، رانا آریز احمد، طیب مسعود، ابیض افروز واہلہ، فرقان اشرف ڈائریکٹر سپورٹس سپیریئر کالج، رضوان احمد تارڑ ایڈووکیٹ، ڈاکٹر حارث (سیکرٹری جنرل پنجاب جوجٹسو ایسوسی ایشن)، انور علی، مجاہد بٹ (چیئرمین فیصل آباد جوجٹسو ایسوسی ایشن) اور عرفان علی (سیکرٹری جنرل فیصل آباد جوجٹسو ایسوسی ایشن) شامل تھے ۔مہمانان نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں میڈلز، سرٹیفکیٹس اور ٹرافیاں تقسیم کیں۔