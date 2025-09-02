صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کی سیلاب متاثرین سے ملاقات،راشن بیگز تقسیم

  • سرگودھا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ضلعی انتظامیہ سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی میں پیش پیش ہے ۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کی روشنی میں متاثرہ خاندانوں کو ان کی دہلیز پر سہولیات فراہم کرنے کا سلسلہ بلا تعطل جاری ہے۔

ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے تاندلیانوالہ کے مختلف دیہاتوں اور فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ آرمی افسر، اسسٹنٹ کمشنرز، سول ڈیفنس اور دیگر محکموں کے افسر بھی موجود تھے۔ڈپٹی کمشنر نے متاثرہ افراد سے ملاقات کی، ان کی خیریت دریافت کی اور راشن بیگز تقسیم کئے ۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین میں کھانے پینے کی اشیا اور دیگر ضروریاتِ زندگی کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے  ۔فلڈ ریلیف کیمپس میں مقیم متاثرہ افراد سے سہولیات بارے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ترجیح عوام کی فوری مدد اور بحالی ہے ۔ انہوں نے محکمہ صحت کے \'\'کلینک آن ویلز\'\' موبائل ہسپتال کا بھی معائنہ کیا اور افسروں کو ہدایت کی کہ متاثرین کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھیں اور طبی سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔

 

