ای ڈی اے کا لونیوں میں تجاوزات کیخلاف کارروائیاں تیز
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈی جی ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایات پر رہائشی کالونیوں اور کمرشل مارکیٹوں میں تجاوزات کیخلاف کارروائیاں تیز، ایک ہفتے کے دوران 28 دکانداروں کے خلاف چالان کر کے کیسز سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت بھجوا دئیے گئے۔
ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج کی زیر نگرانی، اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں انسپکٹر محمد اسلم انصاری اور دیگر عملہ پر مشتمل ایف ڈی اے انفورسمنٹ ٹیم نے اسلام نگر جیل روڈ اور علامہ اقبال کالونی میں انسپکشن کی۔ دورانِ چیکنگ، جیل روڈ اسلام نگر میں 11 دکانداروں اور علامہ اقبال کالونی میں 17 دکانداروں کو سرکاری جگہوں، عوامی راستوں اور سڑکوں پر کاروباری سامان رکھ کر حدود سے تجاوز کرتے پایا گیا۔ تمام خلاف ورزیوں پر چالان کرتے ہوئے کیسز سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں بھجوا دئیے گئے ۔ایف ڈی اے انتظامیہ نے دکانداروں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی حدود میں کاروبار کریں، بصورت دیگر باز نہ آنے والوں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے ۔