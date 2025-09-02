جانوروں کے علاج، ادویات کی فراہمی کیلئے ٹیمیں دن رات متحرک
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)پنجاب بھر کی طرح فیصل آباد ڈویژن میں بھی محکمہ لائیوسٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ کی جانب سے سیلاب متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔
جانوروں کے علاج، ادویات، سبز چارے اور ونڈے کی فراہمی کے لیے ٹیمیں دن رات سرگرم ہیں جبکہ اعلیٰ افسر انتظامات کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔اسی سلسلے میں ڈائریکٹر جنرل (ایکسٹینشن) ڈاکٹر محمد اشرف نے ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر سید ندیم بدر کے ہمراہ ضلع چنیوٹ کے مختلف فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ کیا۔ انہوں نے گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ، کوٹ امیر شاہ اور رشیدہ و دوست محمد لالی پل پر قائم کیمپس میں انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ڈائریکٹر جنرل نے فیلڈ عملے کو ہدایت دی کہ جانوروں کے لیے سبز چارے اور ونڈے کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے ، علاج اور ویکسی نیشن کی ٹیمیں ہر وقت موجود رہیں اور تمام ریکارڈ مکمل طور پر اپ ڈیٹ رکھا جائے ۔دورے کے دوران انہوں نے خود مویشی مالکان میں ونڈے کے تھیلے تقسیم کیے اور کہا کہ محکمہ لائیوسٹاک کسانوں کی مدد کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لا رہا ہے تاکہ جانوروں کی بروقت غذائیت اور دیکھ بھال ممکن ہو سکے ۔