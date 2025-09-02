صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر کی دیوار توڑ کر 5لاکھ روپے ،زمیندار کا ہل چوری

  • سرگودھا
گھر کی دیوار توڑ کر 5لاکھ روپے ،زمیندار کا ہل چوری

شاہ پور صدر (نامہ نگار)قصبہ ویگووال میں نامعلوم چور گھر کی دیوار توڑ کر کمرے میں رکھی ہوئی پانچ لاکھ روپے نقدی چوری کرکے فرار ہوگئے۔

پولیس تھانہ شاہ پور صدر نے اشرف کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے ۔اشرف نے بتایا کہ وہ اہل خانہ کے ہمراہ صحن میں سو رہا تھا۔ صبح کمرے میں جا کر دیکھا تو پچھلی دیوار میں سوراخ تھا، اور الماری کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ایک اور واردات میں قصبہ ٹھٹی نیکہ میں ایک زمیندار محمد نعمان کے ڈیرہ سے گیارہ پھالیوں والا ہل مالیتی 1,30,000 روپے چوری ہو گیا۔

 

