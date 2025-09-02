غیرت کے نام پر 26سالہ نوجوان کو قتل کر دیا
میانوالی (نامہ نگار)تھانہ ہرنولی کے علاقہ بالا شریف میں غیرت کے نام پر 26 سالہ نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔مقتول کے والد افضل نے پولیس کو بتایا کہ وہ اور ان کا بیٹا شفقت عباس گھر کے باہر ڈیرے پر سو رہے تھے کہ رات گئے کتوں کے بھونکنے کی آواز پر آنکھ کھلی۔
اسی دوران کامران، عمران اور ایک نامعلوم مسلح شخص وہاں پہنچے ۔کامران اور نامعلوم شخص نے شفقت عباس پر فائرنگ کر دی، بعد ازاں عمران نے بھی فائر کیا، جس سے شفقت موقع پر جاں بحق ہو گیا۔افضل کے مطابق ملزمان کو اپنی ہمشیرہ کے ساتھ مقتول کے مبینہ تعلقات کا شبہ تھا۔پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔ ڈی پی او میانوالی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے ۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا ہے ۔