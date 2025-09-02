صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلی میں کھڑا ہونے سے منع کرنے پرنوجوان پر فائرنگ چاقو سے وار،شدید زخمی کر دیا

  • سرگودھا
شاہ پور صدر (نامہ نگار)نسیم کالونی میں گلی میں کھڑا ہونے سے منع کرنے پرعامر نے اپنے ایک نامعلوم ساتھی کے ہمراہ مسلح پسٹل و چاقو سے نوجوان شانیال عباس پر حملہ کر دیا اور فائرنگ کی۔

نشانہ خطا ہونے پر عامر نے چاقو سے تین وار کیے ، جو شانیال کی کمر پر لگے اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔راہگیروں نے شور سن کر مداخلت کی اور شانیال کی جان بچائی، تاہم ملزمان **دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ،پولیس تھانہ شاہ پور صدر نے شانیال کے والد محمد عباس کی رپورٹ پر عامر اور ایک نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

