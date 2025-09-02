صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طغیانی سے متاثرہ بندوں کی فوری مرمت اور بحالی کا حکم

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے تحصیل عیسیٰ خیل کے پہاڑی نالوں میں طغیانی سے متاثرہ حفاظتی بندوں کی فوری مرمت اور بحالی کا حکم دے دیا۔

محکمہ آبپاشی کے حکام نے ہیوی مشینری لگا کر کام کا آغاز کر دیا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید ہدایت کی کہ حفاظتی پشتوں کی مکمل دیکھ بھال بھی یقینی بنائی جائے تاکہ آئندہ بارشوں میں آبادی کو نقصان نہ ہو۔انہوں نے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ ان کے ساتھ ہے اور بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔

 

