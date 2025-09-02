محمد وسیم زمان کہاوڑ کو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر قائد آباد کا اضافی چارج سونپ دیا گیا
قائدآباد (نمائندہ دنیا )چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیلتھ خوشاب صائمہ اکرام نیازی نے رورل ہیلتھ سنٹر ہڈالی کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ملک محمد وسیم زمان کہاوڑ کو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر قائد آباد کا اضافی چارج سونپ دیا۔۔۔
انہیں یہ چارج ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی خالی آسامی کی وجہ سے تفویض کیا گیا،ڈاکٹر ملک وسیم زمان کہاوڑ اس سے پہلے بھی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر قائد آباد تعنیات رھے ہیں انکے پیش رو ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد علی کو قصور کے ہسپتال میں تبدیل کردیا گیا