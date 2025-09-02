صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سردار عاصم شیر میکَن کی میونسپل کمیٹی شاہ پور میں کھلی کچہری

  • سرگودھا
سردار عاصم شیر میکَن کی میونسپل کمیٹی شاہ پور میں کھلی کچہری

شاہ پور صدر (نامہ نگار)پارلیمانی سیکرٹری سردار عاصم شیر میکَن نے میونسپل کمیٹی شاہ پور میں منعقدہ کھلی کچہری میں عوامی مسائل سنتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 وہ حلقے کی عوام کے مسائل کے حل اور علاقائی ترقی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔انہوں نے کہا کہ گزشتہ اور موجودہ حکومت میں حلقے میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے منظور کروائے گئے ہیں۔ ہماری سیاست کا مقصد صرف اور صرف عوام کی خدمت ہے ۔کھلی کچہری میں شاہ پور اور ساہیوال سے بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔سردار عاصم شیر میکن نے کہا کہ عوام کے اعتماد کو ہرگز ٹھیس نہیں پہنچائیں گے ۔

 

