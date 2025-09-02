ڈپٹی سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب آفس کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ
کوٹ مومن(نمائندہ دنیا)وزیرِ اعلیٰ پنجاب دفتر کے ڈپٹی سیکرٹری طیب خان نے کوٹ مومن کے سیلاب سے متاثرہ علاقے طالب والا میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قائم ریلیف کیمپ کا تفصیلی معائنہ کیا۔
ڈپٹی سیکرٹری نے ریلیف کیمپ میں متاثرہ خاندانوں کے لیے فراہم کی جانے والی خوراک، صاف پانی، طبی سہولیات، رہائشی انتظامات اور دیگر بنیادی ضروریات کا باریک بینی سے جائزہ لیا ۔ انہوں نے کہا کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات پر حکومت متاثرہ عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے ۔ ڈپٹی سیکرٹری نے کمشنر جہانزیب اعوان اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی بھرپور ریلیف سرگرمیوں کو سراہا اور کہا کہ ڈویژن وضلعی انتظامیہ کی دن رات محنت، بہتر حکمتِ عملی اور مربوط اقدامات کی وجہ سے ریلیف کیمپوں کا مؤثر نظام قائم ہے ، جس سے متاثرہ خاندانوں کو فوری سہولیات میسر آ رہی ہیں۔