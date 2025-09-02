صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب آفس کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

  • سرگودھا
ڈپٹی سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب آفس کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

کوٹ مومن(نمائندہ دنیا)وزیرِ اعلیٰ پنجاب دفتر کے ڈپٹی سیکرٹری طیب خان نے کوٹ مومن کے سیلاب سے متاثرہ علاقے طالب والا میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قائم ریلیف کیمپ کا تفصیلی معائنہ کیا۔

 ڈپٹی سیکرٹری نے ریلیف کیمپ میں متاثرہ خاندانوں کے لیے فراہم کی جانے والی خوراک، صاف پانی، طبی سہولیات، رہائشی انتظامات اور دیگر بنیادی ضروریات کا باریک بینی سے جائزہ لیا ۔ انہوں نے کہا کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات پر حکومت متاثرہ عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے ۔ ڈپٹی سیکرٹری نے کمشنر جہانزیب اعوان اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی بھرپور ریلیف سرگرمیوں کو سراہا اور کہا کہ ڈویژن وضلعی انتظامیہ کی دن رات محنت، بہتر حکمتِ عملی اور مربوط اقدامات کی وجہ سے ریلیف کیمپوں کا مؤثر نظام قائم ہے ، جس سے متاثرہ خاندانوں کو فوری سہولیات میسر آ رہی ہیں۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے: ڈیجیٹلائزیشن تعطل کا شکار، 20 ہزار پلاٹوں کا انتقال زیر التوا

گورنر کی زیر صدارت لاہور چیمبر ڈائریکٹری کی تقریب رونمائی

’’باغوں کا صوبہ‘‘،12اضلاع میں ہارٹیکلچر ایجنسیاں بنانیکامنصوبہ

فوڈ افسروں کو گرانفروشی ،ذخیرہ اندوزی پر قابوپانے کی ہدایت

حضرت میاں میر ؒکے عرس کی دو روز ہ تقریبات کا ا فتتاح

سنٹرل ماڈل سکول میں سیلاب متاثرہ بچوں کیلئے خصوصی کلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس