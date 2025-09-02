صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رنجش پر 19سالہ نوجوان اغوا،مسلح افراد کا ڈیرے پر تشدد

  • سرگودھا
رنجش پر 19سالہ نوجوان اغوا،مسلح افراد کا ڈیرے پر تشدد

بھیرہ(نامہ نگار)سابقہ رنجش کی بنا پر 5 مسلح افراد نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 19 سالہ نوجوان کو اغوا کر کے ڈیرہ پر لے جا کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور موقع سے فرار ہو گئے۔

مغوی کے والد عمر فاروق نے پولیس کو بتایا کہ اس کا 19 سالہ بیٹا محسن شہزاد موٹرسائیکل پر سوار ہو کر حضور پور جا رہا تھا کہ سیم نالہ کے قریب ملزمان عامر وغیرہ نے اسے روک کر اغوا کر لیا۔ بعد ازاں ملزمان اسے ڈیرہ پر لے گئے ، ہاتھ باندھے اور ہنٹروں سے تشدد کا نشانہ بنایا پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

 

