صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن غلامان قلندر کا چوک دروازہ چکوالا میں میلاد النبی ؐ کا جلوس

  • سرگودھا
انجمن غلامان قلندر کا چوک دروازہ چکوالا میں میلاد النبی ؐ کا جلوس

بھیرہ(نامہ نگار )مفتی شہر صاحبزادہ ابرار احمد بگوی اور نون فاؤنڈیشن کے چیئرمین ملک تیمور حیات نون نے کہا ہے کہ حضور نبی اکرمؐ کی دنیا میں تشریف آوری سے جہالت اور ظلمت کے اندھیروں کا خاتمہ ہوا۔۔۔

 اور انسانیت کو ہدایت و روشنی کا پیغام ملا۔ وہ چوک دروازہ چکوالا میں جشن میلاد النبی ؐ کے سلسلہ میں انجمن غلامان قلندر کے جانب سے مسجد حکیمانوالی سے نکالے جانے والے جلوس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سیرتِ طیبہ پر عمل ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور معاشرے میں امن و محبت کے قیام کے لیے تعلیماتِ نبویؐ کو عام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔چوک دروازہ چکوالا اور دربار پیر شمس الامیر گیلانی پر ہونے والی تقریب کے دوران قرعہ اندازی کے ذریعے 2 خوش نصیب افراد کو عمرہ کے ٹکٹ اور 10 خوش نصیبوں کو سیہون شریف کے سفر کے ٹکٹ دیے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کی ترقی ، خوبصورتی او لین ترجیح ، چیئر مین سی ڈ ی اے

ڈی سی راولپنڈی کی ز یر صدارت ٹیکسلا ہیریٹیج پلان بارے اجلاس

راولپنڈی میں پولیو مہم ،1800پولیس اہلکار سکیورٹی پر مامور

آر ڈی اے کی پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس

اسلام آباد سے جرائم کا خاتمہ یقینی بنایا جا ئے ، ڈی آ ئی جی

افغان زلزلہ میں اموات پر دِلی دُکھ ، اللہ مصائب سے محفوظ رکھے :فضل الرحمان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس