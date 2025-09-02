انجمن غلامان قلندر کا چوک دروازہ چکوالا میں میلاد النبی ؐ کا جلوس
بھیرہ(نامہ نگار )مفتی شہر صاحبزادہ ابرار احمد بگوی اور نون فاؤنڈیشن کے چیئرمین ملک تیمور حیات نون نے کہا ہے کہ حضور نبی اکرمؐ کی دنیا میں تشریف آوری سے جہالت اور ظلمت کے اندھیروں کا خاتمہ ہوا۔۔۔
اور انسانیت کو ہدایت و روشنی کا پیغام ملا۔ وہ چوک دروازہ چکوالا میں جشن میلاد النبی ؐ کے سلسلہ میں انجمن غلامان قلندر کے جانب سے مسجد حکیمانوالی سے نکالے جانے والے جلوس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سیرتِ طیبہ پر عمل ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور معاشرے میں امن و محبت کے قیام کے لیے تعلیماتِ نبویؐ کو عام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔چوک دروازہ چکوالا اور دربار پیر شمس الامیر گیلانی پر ہونے والی تقریب کے دوران قرعہ اندازی کے ذریعے 2 خوش نصیب افراد کو عمرہ کے ٹکٹ اور 10 خوش نصیبوں کو سیہون شریف کے سفر کے ٹکٹ دیے گئے ۔