پنجاب گروپ آف کالجز بھیرہ کیمپس کا یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب سے الحاق
بھیرہ(نامہ نگار)نوجوان نسل کو یورپی قوموں کے ہم پلہ کرنے کے لیے انہیں جدید تعلیم سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
اسی وژن کو مدنظر رکھتے ہوئے پنجاب گروپ آف کالجز بھیرہ کیمپس کے ڈائریکٹر علی سکندر راجہ نے بھیرہ کیمپس کا الحاق یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب سے کر دیا، جس سے علاقہ کے طلبہ کے لیے معیاری تعلیم اور بہتر مستقبل کی راہیں ہموار ہو گئی ہیں۔کیمپس پرنسپل پروفیسر اشعر رشید نے بتایا کہ بھیرہ کیمپس میں بی ایس اور ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام میں داخلے جاری ہیں جو 15 ستمبر تک ہوں گے ۔