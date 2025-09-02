صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب گروپ آف کالجز بھیرہ کیمپس کا یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب سے الحاق

  • سرگودھا
پنجاب گروپ آف کالجز بھیرہ کیمپس کا یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب سے الحاق

بھیرہ(نامہ نگار)نوجوان نسل کو یورپی قوموں کے ہم پلہ کرنے کے لیے انہیں جدید تعلیم سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔

 اسی وژن کو مدنظر رکھتے ہوئے پنجاب گروپ آف کالجز بھیرہ کیمپس کے ڈائریکٹر علی سکندر راجہ نے بھیرہ کیمپس کا الحاق یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب سے کر دیا، جس سے علاقہ کے طلبہ کے لیے معیاری تعلیم اور بہتر مستقبل کی راہیں ہموار ہو گئی ہیں۔کیمپس پرنسپل پروفیسر اشعر رشید نے بتایا کہ بھیرہ کیمپس میں بی ایس اور ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام میں داخلے جاری ہیں جو 15 ستمبر تک ہوں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پٹاخوں کے گودام کی منتقلی کیلئے جاں بحق نوجوان کی والدہ عدالت پہنچ گئی

گورنر ہاؤس میں جشن میلاد النبیؐ کی محافل جاری

کے الیکٹرک نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ، منعم ظفر خان

گلشن اقبال میں پارک کی جگہ قبضہ مافیا سے بچالی گئی

سیپرا فعال،سرمایہ کاروں کو سپورٹ ملے گی،ناصر حسین شاہ

انٹر آرٹس پرائیویٹ کے نتائج کا اعلان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس