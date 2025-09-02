آئس اور چرس فروشوں نے نوجوانوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا ) شہر و ملحقہ چکوک میں نوجوان نسل کو منشیات کی لت لگنے لگی ،آئس اور چرس فروشوں نے علاقے کے نوجوانوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا سرشام مرکزی قبرستان میں نوجوانوں کا بیٹھ کر آئس چرس پینا معمول بن گیا۔۔۔
پولیس خاموش تماشائی کارول ادا کرنے لگی تفصیلات کے مطابق بھاگٹانوالہ شہر اور ملحقہ چکوک چک23 ،22,27,83,78 مولوموڑ لالوالی کالونی مدینہ کالونی ،پھیرو موڑ نواب ٹاؤن میں منشیات فروشوں نے پنجے گاڑ لیے نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر بھاگٹانوالہ انتظامیہ منشیات فروشوں کو نکیل ڈالنے میں ناکام شہری حلقوں میں تشویش ڈی پی او سرگودہا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دیں تاکہ بھاگٹانوالہ سمیت ضلع بھر کی نوجوان نسل کو منشیات بالخصوص آئس جیسی لعنت سے محفوظ کیا جاسکے ۔