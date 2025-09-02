صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سالانہ واپڈا انٹر یونٹ کراٹے چیمپئن شپ میں دوسری پوزیشن پر فیسکو کراٹے ٹیم کو مبارکباد

  • سرگودھا
سالانہ واپڈا انٹر یونٹ کراٹے چیمپئن شپ میں دوسری پوزیشن پر فیسکو کراٹے ٹیم کو مبارکباد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر سپورٹس یونیورسٹی آف سرگودھا مہر احمد خان ہرل اور سپورٹس آفیسر سرگودھا سپورٹس ڈپارٹمنٹ صائمہ منظور نے دی کراٹے اکیڈمی یونیورسٹی آف سرگودھا۔۔۔

 اور کاتا کوچ فیسکو کراٹے ٹیم محمد نعیم اور ان کی فیسکو کراٹے ٹیم کو 50ویں سالانہ واپڈا انٹر یونٹ کراٹے چیمپئن شپ 2025 میں دسری پوزیشن حاصل کرنے پر مبارک باد دی جو کہ لاہور میں منعقد ہوئی جس میں فیسکو گیپکو لیسکو این جی سی اور کیسکو الیکٹرک سپلائی کمپنیز کی ٹیموں نے حصہ لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سیلاب : منافع خور شہریوں کو لوٹنے میں مصروف

سیلاب سے تباہی حکمرانوں کی نااہلی اور غفلت کا نتیجہ :سراج الحق

تاندلیانوالہ کے مختلف سرکاری سکول 5 ستمبر تک بند رہیں گے

ایف ڈی اے کا لونیوں میں تجاوزات کیخلاف کارروائیاں تیز

متاثرہ علاقوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا :آمنہ عالم

ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سوئی گیس کی بندش ،بحران سنگین ہو گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس