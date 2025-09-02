سالانہ واپڈا انٹر یونٹ کراٹے چیمپئن شپ میں دوسری پوزیشن پر فیسکو کراٹے ٹیم کو مبارکباد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر سپورٹس یونیورسٹی آف سرگودھا مہر احمد خان ہرل اور سپورٹس آفیسر سرگودھا سپورٹس ڈپارٹمنٹ صائمہ منظور نے دی کراٹے اکیڈمی یونیورسٹی آف سرگودھا۔۔۔
اور کاتا کوچ فیسکو کراٹے ٹیم محمد نعیم اور ان کی فیسکو کراٹے ٹیم کو 50ویں سالانہ واپڈا انٹر یونٹ کراٹے چیمپئن شپ 2025 میں دسری پوزیشن حاصل کرنے پر مبارک باد دی جو کہ لاہور میں منعقد ہوئی جس میں فیسکو گیپکو لیسکو این جی سی اور کیسکو الیکٹرک سپلائی کمپنیز کی ٹیموں نے حصہ لیا ۔