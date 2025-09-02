صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
مزید کاروباری شخصیات کاروبار سمیٹ کر ملک چھوڑ رہے ہیں ،شفقت اعوان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ جب سے 47 فارم والے اس ملک پر مسلط کیے گئے اس وقت سے پاکستان کے عوام کی بدقسمتی شروع ہوئی۔۔۔

 اور دیکھ لیں کہ پاکستان میں کاروبار کرنے والے ہزاروں اہم کاروباری شخصیات یہاں سے کاروبار چھوڑ کر دبئی میں چیمبر آف کامرس میں رجسٹرڈ ہوئے اور آنے والے دنوں میں مزید کاروباری شخصیات اپنے کاروبار سمیٹ کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ جس سے پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکل جائے گا کیونکہ یہاں پر کاروباری حضرات کے لیے اب کوئی مواقع انہوں نے نہیں چھوڑے ،یہاں پر اب کوئی کاروبار کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آرہا جو ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے ۔ 

 

