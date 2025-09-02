صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قدرتی آفات اللہ کی جانب سے ایک وارننگ ہے ،عتیق الرحمان صدیقی

  • سرگودھا
قدرتی آفات اللہ کی جانب سے ایک وارننگ ہے ،عتیق الرحمان صدیقی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مذہبی رہنماء قاری عتیق الرحمان صدیقی نے کہا ہے کہ قدرتی آفات اﷲ تعالیٰ کی جانب سے ایک وارننگ ہے۔۔۔

 جس کو ہم نے اگر محسوس نہ کیا تو مستقبل قریب میں یہی آفات ہمارے لیے مزید بڑی مصیبت بنے گی اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی آفات آنے سے قبل اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں،تاجر بھائیوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس سلسلہ میں ذخیرہ کی گئی اشیاء میں اضافے کی بجائے قیمتیں کم کریں تاکہ اﷲ تعالی راضی ہو کیونکہ سیلاب سے جہاں بڑی تباہی آئی ہے وہاں پر رات گئے آنے والا زلزلہ بھی اﷲ تعالی کی جانب سے ایک وارننگ ہے اس لیے ہم سب کو مل کر اﷲ تعالی سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

دریائوں کا راستہ روکا تو تباہی مقدر بنے گی :ڈاکٹر طارق

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن کی تقسیم شروع

گورنر پنجاب سے ن لیگ کے رہنما الحاج امجد فاروق کی ملاقات

عین احمد چٹھہ کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ ، راشن تقسیم

بریگیڈیئرمنصور صادق کا حافظ آباد کے سیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ

گجرات :ڈی پی او نے تمام ایس ایچ اوزکے تبادلے کر دئیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس