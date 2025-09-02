قدرتی آفات اللہ کی جانب سے ایک وارننگ ہے ،عتیق الرحمان صدیقی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مذہبی رہنماء قاری عتیق الرحمان صدیقی نے کہا ہے کہ قدرتی آفات اﷲ تعالیٰ کی جانب سے ایک وارننگ ہے۔۔۔
جس کو ہم نے اگر محسوس نہ کیا تو مستقبل قریب میں یہی آفات ہمارے لیے مزید بڑی مصیبت بنے گی اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی آفات آنے سے قبل اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں،تاجر بھائیوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس سلسلہ میں ذخیرہ کی گئی اشیاء میں اضافے کی بجائے قیمتیں کم کریں تاکہ اﷲ تعالی راضی ہو کیونکہ سیلاب سے جہاں بڑی تباہی آئی ہے وہاں پر رات گئے آنے والا زلزلہ بھی اﷲ تعالی کی جانب سے ایک وارننگ ہے اس لیے ہم سب کو مل کر اﷲ تعالی سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔