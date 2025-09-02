صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق صدر ڈسٹرکٹ بار شمس نوید چیمہ ایڈووکیٹ انتقال کر گئے

  • سرگودھا
سابق صدر ڈسٹرکٹ بار شمس نوید چیمہ ایڈووکیٹ انتقال کر گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ایم این اے حاجی جاوید اقبال چیمہ اور سابق اسسٹنٹ کمشنر ورہنما جماعت اسلامی عامر محمود چیمہ کے بھائی سابق صدر ڈسٹرکٹ بار سرگودھا شمس نوید چیمہ ایڈوکیٹ انتقال کر گئے۔۔۔

 مرحوم کی نماز جنازہ میں سیاسی سماجی شخصیات اور چیمہ برادری وکلاء برادری و دیگر اہم شخصیات سمیت تما م مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی ،یہ بات قابل ذکر ہے کہ شمس نوید چیمہ عرصہ دراز سے علیل رہے ہیں اور کچھ عرصہ پہلے ان کے جواں سالہ بیٹے کی وفات ان کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا ۔ 

 

