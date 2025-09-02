صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اویس قاسم تلہ دیگر کا شمس نوید چیمہ کے انتقال پر اظہار افسوس

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر جماعت اسلامی اویس قاسم تلہ، ضلعی سیکرٹری نشرو اشاعت عمران حسن اعوان ،سابق سٹی امیر چوہدری اختر رسول سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی ڈاکٹر ارشد شاہد ،مدثر خالد وڑائچ نے۔۔۔

 معروف قانون دان اور سابق صدر ڈسٹرکٹ بار سرگودھا شمس نوید چیمہ کے انتقال کر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شمس نوید چیمہ مختلف حوالوں سے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہے ،اﷲ، تعالی مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے ۔

 

