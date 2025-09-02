آزمائش کی گھڑی میں انتظامیہ نے اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے ، قدرت اﷲبھٹی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنما مسلم لیگ ن چودھری قدرت اﷲبھٹی نے کہا کہ آزمائش کی گھڑی میں جس طرح انتظامیہ نے اپنا مثبت کردار ادا کیا اور لوگوں کو بروقت تمام سہولتیں فراہم کرنے کیلئے متحرک نظر آرہے ہیں۔۔۔
اس پر اہل سرگودھا کمشنر ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر ڈی آئی جی ایس ایس پی ڈی ایس پی سول ڈیفنس محکمہ صحت اور اسی طرح دیگر اداروں کے سربراہان اور عملہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کی بدولت نہ صرف قیمتی جانیں بچانے میں مدد ملی۔ بلکہ انتظامیہ کی بروقت کاروائی سے لوگوں کے مال مویشی بھی محفوظ رہے ۔