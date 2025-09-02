صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزمائش کی گھڑی میں انتظامیہ نے اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے ، قدرت اﷲبھٹی

  • سرگودھا
آزمائش کی گھڑی میں انتظامیہ نے اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے ، قدرت اﷲبھٹی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنما مسلم لیگ ن چودھری قدرت اﷲبھٹی نے کہا کہ آزمائش کی گھڑی میں جس طرح انتظامیہ نے اپنا مثبت کردار ادا کیا اور لوگوں کو بروقت تمام سہولتیں فراہم کرنے کیلئے متحرک نظر آرہے ہیں۔۔۔

 اس پر اہل سرگودھا کمشنر ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر ڈی آئی جی ایس ایس پی ڈی ایس پی سول ڈیفنس محکمہ صحت اور اسی طرح دیگر اداروں کے سربراہان اور عملہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کی بدولت نہ صرف قیمتی جانیں بچانے میں مدد ملی۔ بلکہ انتظامیہ کی بروقت کاروائی سے لوگوں کے مال مویشی بھی محفوظ رہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

دریائوں کا راستہ روکا تو تباہی مقدر بنے گی :ڈاکٹر طارق

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن کی تقسیم شروع

گورنر پنجاب سے ن لیگ کے رہنما الحاج امجد فاروق کی ملاقات

عین احمد چٹھہ کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ ، راشن تقسیم

بریگیڈیئرمنصور صادق کا حافظ آباد کے سیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ

گجرات :ڈی پی او نے تمام ایس ایچ اوزکے تبادلے کر دئیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس