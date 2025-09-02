حاجی اظہر عطاری، عادل رضا عطاری کا وفد کے ہمراہ چیمبر آف کامرس کا دورہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دعوت اسلامی کے رکن شوریٰ حاجی اظہر عطاری، عادل رضا عطاری نے وفد کے ہمراہ چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا۔۔۔
اور صدر چیمبر آف کامرس خواجہ یاسر قیوم، ینگ انجمن تاجران کے رہنما عثمان عتیق سمیت عہدیداران و کارکنوں سے ملاقات کی، خواجہ یاسر قیوم نے حاجی اظہر عطاری کو شیلڈ اور گلدستہ پیش کیا، اس موقع پر حاجی اظہر عطاری نے شرکاء سے بیان کرتے ہوئے سیرت نبوی ﷺ کی لازوال تعلیمات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ تجارت ایک حلال پیشہ ہے اس میں سچائی، ایمانداری اور انصاف کو اپنانا لازمی ہے تا کہ اﷲ کی رضا حاصل کی جا سکے ۔