صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حاجی اظہر عطاری، عادل رضا عطاری کا وفد کے ہمراہ چیمبر آف کامرس کا دورہ

  • سرگودھا
حاجی اظہر عطاری، عادل رضا عطاری کا وفد کے ہمراہ چیمبر آف کامرس کا دورہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دعوت اسلامی کے رکن شوریٰ حاجی اظہر عطاری، عادل رضا عطاری نے وفد کے ہمراہ چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا۔۔۔

 اور صدر چیمبر آف کامرس خواجہ یاسر قیوم، ینگ انجمن تاجران کے رہنما عثمان عتیق سمیت عہدیداران و کارکنوں سے ملاقات کی، خواجہ یاسر قیوم نے حاجی اظہر عطاری کو شیلڈ اور گلدستہ پیش کیا، اس موقع پر حاجی اظہر عطاری نے شرکاء سے بیان کرتے ہوئے سیرت نبوی ﷺ کی لازوال تعلیمات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ تجارت ایک حلال پیشہ ہے اس میں سچائی، ایمانداری اور انصاف کو اپنانا لازمی ہے تا کہ اﷲ کی رضا حاصل کی جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تعلیمی بورڈ ملتان :امتحانی شیٹ کیلئے سوا5کروڑ کا سامان خریدنے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنرعمرانہ توقیر ، ڈی پی او کافلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ

لودھراں : سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز

الخدمت فاؤنڈیشن ، 10 بیروزگاروں میں ٹھیلے تقسیم

خانیوال سیلاب متاثرہ علاقوں سے انخلا تیز کرنے کا حکم

گگومنڈی:طلباء پر چار ملزموں کی اندھا دھند فائرنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس