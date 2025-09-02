7ملزموں سے چرس،شراب،ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے۔۔۔
تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے شہزاد سے چرس 550 گرام،تھانہ عطاء شہید پولیس نے فیاض سے چرس 250 گرام،نصراﷲ سے شراب 15 لٹر،تھانہ بھلوال سٹی پولیس نے خداداد سے بندوق 12بور، قاسم سے بندوق 12بور، عمران سے پسٹل 30بور اور تھانہ بھلوال صدر پولیس نے اعجاز سے پسٹل30بور برآمد کر کے گرفتارملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت مقدمات درج کرلیے ہیں، مزید تفتیش جاری ہے ۔