پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس 8ماہ بعد بھی نہ ہوسکا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) افسران کی عد م توجہ کے باعث سرگودھا میں 8ماہ گزر جانے کے باوجودڈی پی ڈی سی کا اجلاس نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے ایک طرف تو ضلع بھر کے بلدیاتی اداروں کے کروڑوں کے واجبات التوا کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔۔۔
جس سے ان اداروں کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو دوسری طرف ایک خطیر سرمایہ کاری کا عمل بھی لگ بھگ ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے ،ذرائع کے مطابق انتظامیہ کے اعلی افسران ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس شیڈول کے مطابق منعقد کروانے کی پابند ہے مگر سرگودھا میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے ، معلوم ہوا ہے کہ میونسپل کارپوریشن ، ضلع کونسل سمیت ضلع کے دیگر بلدیاتی اداروں میں کمرشلائزیشن، پیٹرول پمپوں، کنٹرول شیڈز، کالونیوں سمیت دیگر امور کی منظوری کے سینکڑوں کیسز صرف ڈی پی ڈی سی کا اجلاس نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل التواء کا شکار ہیں، جس کے باعث سائلین دفاتر میں کاک بال بن کر رہ گئے ہیں ، اور لگ بھگ ایک ارب روپے سے زائد سرمایہ کاری کا عمل مکمل ٹھپ ہونے کے ساتھ ساتھ متعلقہ اداروں کو ان فائلوں سے وصول ہونے والے ریونیو اور بجٹ میں مختص ٹارگٹ کی وصولی میں کروڑوں کے شارٹ فعال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ شارٹ فعال بڑھ رہا ہے ۔