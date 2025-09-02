صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس 8ماہ بعد بھی نہ ہوسکا

  • سرگودھا
پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس 8ماہ بعد بھی نہ ہوسکا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) افسران کی عد م توجہ کے باعث سرگودھا میں 8ماہ گزر جانے کے باوجودڈی پی ڈی سی کا اجلاس نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے ایک طرف تو ضلع بھر کے بلدیاتی اداروں کے کروڑوں کے واجبات التوا کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔۔۔

 جس سے ان اداروں کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو دوسری طرف ایک خطیر سرمایہ کاری کا عمل بھی لگ بھگ ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے ،ذرائع کے مطابق انتظامیہ کے اعلی افسران ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس شیڈول کے مطابق منعقد کروانے کی پابند ہے مگر سرگودھا میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے ، معلوم ہوا ہے کہ میونسپل کارپوریشن ، ضلع کونسل سمیت ضلع کے دیگر بلدیاتی اداروں میں کمرشلائزیشن، پیٹرول پمپوں، کنٹرول شیڈز، کالونیوں سمیت دیگر امور کی منظوری کے سینکڑوں کیسز صرف ڈی پی ڈی سی کا اجلاس نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل التواء کا شکار ہیں، جس کے باعث سائلین دفاتر میں کاک بال بن کر رہ گئے ہیں ، اور لگ بھگ ایک ارب روپے سے زائد سرمایہ کاری کا عمل مکمل ٹھپ ہونے کے ساتھ ساتھ متعلقہ اداروں کو ان فائلوں سے وصول ہونے والے ریونیو اور بجٹ میں مختص ٹارگٹ کی وصولی میں کروڑوں کے شارٹ فعال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ شارٹ فعال بڑھ رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے: ڈیجیٹلائزیشن تعطل کا شکار، 20 ہزار پلاٹوں کا انتقال زیر التوا

گورنر کی زیر صدارت لاہور چیمبر ڈائریکٹری کی تقریب رونمائی

’’باغوں کا صوبہ‘‘،12اضلاع میں ہارٹیکلچر ایجنسیاں بنانیکامنصوبہ

فوڈ افسروں کو گرانفروشی ،ذخیرہ اندوزی پر قابوپانے کی ہدایت

حضرت میاں میر ؒکے عرس کی دو روز ہ تقریبات کا ا فتتاح

سنٹرل ماڈل سکول میں سیلاب متاثرہ بچوں کیلئے خصوصی کلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس