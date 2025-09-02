سرگودھا سمیت ڈویژن بھر کے تعلیمی ادارے کھل گئے ، حاضری کم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا سمیت ڈویژن بھر کے تعلیمی ادارے کھل گئے تاہم وہ علاقے جہاں پر سیلاب کی تباہ کاریاں جا رہی ہیں۔۔۔
وہاں پر تعلیمی ادارے مزید ایک ہفتہ بند رہیں گے اس سلسلہ میں محکمہ تعلیم نے باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کر دی ہیں سرگودھا کی تحصیل کوٹ مومن جو کہ سیلاب سے متاثر ہونے والی تحصیل ہے یہاں پر بھی سکول بند رہے ، تاہم ضلع کی باقی تحصیلوں بھیرہ بھلوال سلانوالی شاہ پور اور ساہیوال میں تعلیمی ادارے کھل گئے ، پہلے روز تعلیمی اداروں میں حاضری کم رہی ۔