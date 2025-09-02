صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا سمیت ڈویژن بھر کے تعلیمی ادارے کھل گئے ، حاضری کم

  • سرگودھا
سرگودھا سمیت ڈویژن بھر کے تعلیمی ادارے کھل گئے ، حاضری کم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا سمیت ڈویژن بھر کے تعلیمی ادارے کھل گئے تاہم وہ علاقے جہاں پر سیلاب کی تباہ کاریاں جا رہی ہیں۔۔۔

 وہاں پر تعلیمی ادارے مزید ایک ہفتہ بند رہیں گے اس سلسلہ میں محکمہ تعلیم نے باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کر دی ہیں سرگودھا کی تحصیل کوٹ مومن جو کہ سیلاب سے متاثر ہونے والی تحصیل ہے یہاں پر بھی سکول بند رہے ، تاہم ضلع کی باقی تحصیلوں بھیرہ بھلوال سلانوالی شاہ پور اور ساہیوال میں تعلیمی ادارے کھل گئے ، پہلے روز تعلیمی اداروں میں حاضری کم رہی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تعلیمی بورڈ ملتان :امتحانی شیٹ کیلئے سوا5کروڑ کا سامان خریدنے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنرعمرانہ توقیر ، ڈی پی او کافلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ

لودھراں : سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز

الخدمت فاؤنڈیشن ، 10 بیروزگاروں میں ٹھیلے تقسیم

خانیوال سیلاب متاثرہ علاقوں سے انخلا تیز کرنے کا حکم

گگومنڈی:طلباء پر چار ملزموں کی اندھا دھند فائرنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس