پاکستان میں چند لوگوں کی وجہ سے ڈیمز نہیں بن رہے ،میاں آصف
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی نائب صدر کسان بورڈ پاکستان میاں محمد آصف نے کہا ہے کہ کھربوں روپے کا پانی ہم نے اپنی نااہلیوں کی وجہ سے ضائع کر دیااور کسان ہاری جو کہ پہلے ہی مشکلات سے دوچار تھا وہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔۔۔
لاکھوں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں ، یہ اس ملک کے عوام کی بدقسمتی ہے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں دنیا پانی کی بوند بوند کو ترسے گی دنیا نے اپنے اپنے ممالک میں ہزاروں ڈیمز بنا لیے ہیں جبکہ جنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے افغانستان نے بھی چار سال میں اپنے ملک کے اندر چار ڈیم بنا لیے ہیں مگر پاکستان میں چند لوگوں کی وجہ سے ڈیمز نہیں بن رہے جو ڈیمز مخالف ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور انہیں سی سی ڈی کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ ڈیمز بنانے کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں۔