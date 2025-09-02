صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا جانیوالے 342کارپوریشن ملازمین کی تنخواہیں تاخیر کا شکار

  • سرگودھا
واسا جانیوالے 342کارپوریشن ملازمین کی تنخواہیں تاخیر کا شکار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)واسا میں جانے والے میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے 342ملا،مین کی تنخواہیں تاخیر کا شکار ہو گئی ذرائع کے مطابق واسا میں جانے والے میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے۔۔۔

 واضح ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے بلدیہ نے ان کی تنخواہیں ادا نہیں کیں جبکہ واساتاحال ملازمین کا سروس سٹرکچر کی بھی منظوری نہیں لے سکی جس وجہ سے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل سکی ہے ، واسا حکام کا کہنا ہے کہ حکومت نے بلدیہ کو ان ملازمین کو تنخواہیں دینے کی ہدایت کی ہے جبکہ اس حوالے سے بلدیہ حکام کا کہنا ہے کہ ان ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لئے واسا سے ان کی حاضری کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے ،جس کے مطابق ان ملازمین جن میں ڈیلی ویجز ملازمین بھی شامل ہے تنخواہیں بنائی جائے گی جس میں مزید وقت درکار ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تعلیمی بورڈ ملتان :امتحانی شیٹ کیلئے سوا5کروڑ کا سامان خریدنے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنرعمرانہ توقیر ، ڈی پی او کافلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ

لودھراں : سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز

الخدمت فاؤنڈیشن ، 10 بیروزگاروں میں ٹھیلے تقسیم

خانیوال سیلاب متاثرہ علاقوں سے انخلا تیز کرنے کا حکم

گگومنڈی:طلباء پر چار ملزموں کی اندھا دھند فائرنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس