واسا جانیوالے 342کارپوریشن ملازمین کی تنخواہیں تاخیر کا شکار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)واسا میں جانے والے میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے 342ملا،مین کی تنخواہیں تاخیر کا شکار ہو گئی ذرائع کے مطابق واسا میں جانے والے میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے۔۔۔
واضح ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے بلدیہ نے ان کی تنخواہیں ادا نہیں کیں جبکہ واساتاحال ملازمین کا سروس سٹرکچر کی بھی منظوری نہیں لے سکی جس وجہ سے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل سکی ہے ، واسا حکام کا کہنا ہے کہ حکومت نے بلدیہ کو ان ملازمین کو تنخواہیں دینے کی ہدایت کی ہے جبکہ اس حوالے سے بلدیہ حکام کا کہنا ہے کہ ان ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لئے واسا سے ان کی حاضری کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے ،جس کے مطابق ان ملازمین جن میں ڈیلی ویجز ملازمین بھی شامل ہے تنخواہیں بنائی جائے گی جس میں مزید وقت درکار ہے ۔